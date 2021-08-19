شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان تجري مفاوضات مع شخصيات سياسية أفغانية بارزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت شبكة «سي. إن. إن» الإخبارية الأمريكية، بأن وفدا برئاسة أنس حقاني، عضو فريق التفاوض عن حركة طالبان، التقى شخصيات بارزة من خارج الحركة في كابول، أمس الأربعاء، من بينهم الرئيس السابق حامد كرزاي.

وأظهرت صور وزعتها طالبان أن وفد الشخصيات البارزة ضم أيضا عبدالله عبدالله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في الحكومة السابقة، وفضل هادي مسلم يار، وهو شخصية بارزة من إقليم ننجرهار بشرق البلاد، ولم يصدر بعد أي تعقيب من أي من المشاركين حول نتيجة الاجتماع، وكان كرزاي وعبدالله أعلنا، الإثنين، إجراء «محادثات بناءة» مع طالبان.

وشكل الرجلان إلى جانب رئيس الوزراء الأفغاني الأسبق قلب الدين حكمتيار، «مجلس تنسيق» الأحد الماضي، لتسهيل الحوار مع طالبان. وقال متحدث باسم طالبان فى مؤتمر صحفى مؤخرا إن الحركة تريد أيضا مشاركة السلطة مع القوى السياسية الأخرى.

مئات الأشخاص

قال شهود عيان، أمس، إن مئات الأشخاص يخيمون في المنطقة المحيطة بمطار كابول على أمل أن يتمكنوا من مغادرة أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة.

وشوهد رجال ونساء وأطفال ينامون في الشوارع المجاورة للمطار، ودفعت شائعات كاذبة بأن كل من يصل إلى المطار سيتم إجلاؤه، والكثير من الأفغان للتوجه إلى المنطقة.

ولم يتضح أمس ما إذا كان سوف يتم تشغيل وتسيير رحلات تجارية أم لا، ويعمل المطار بشكل محدود فقط، ويسير العديد من الدول الغربية رحلات إجلاء لمواطنيها وموظفين محليين يمكن أن تستهدفهم طالبان.

وكان من المقرر أن تسير ألمانيا أمس، أربع رحلات إجلاء من أفغانستان إلى أوزبكستان، وتمكنت من نقل 400 شخص إلى بر الأمان حتى الآن، بينما قامت فرنسا الآن بنقل معظم الأشخاص الذين لجؤوا إلى مبنى السفارة الفرنسية هربا من طالبان، وتعتزم إيطاليا إقامة جسر جوي، ومن المقرر أن تهبط أولى طائراتها وعلى متنها 85 شخصا في مطار روما.

وتتردد تقارير مفادها أنه من المنتظر أن يتخذ الجيش الأمريكي قرارا بفتح أو إغلاق بعض نقاط الوصول إلى المطار، من أخذ الوضع في الاعتبار.

نقاط تفتيش

من جهتهم، أقام مسلحو حركة طالبان نقاط تفتيش أمنية حول مطار كابول الدولي، ما أثار مخاوف من أن الحركة تعتزم منع المئات من الأفغان من مغادرة البلاد.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء أمس، عن مسؤول كبير في طالبان، القول إن نقاط التفتيش حول مطار حامد كرزاي الدولي، آخر موقع تحت السيطرة الأمريكية في أفغانستان، تهدف فقط إلى حفظ الأمن ومنع الناس من التدافع، وذلك بعد مقتل عدة أشخاص في مشاهد فوضوية وقعت الإثنين. وقال المسؤول إن الحركة تسعى لإقناع الناس بالبقاء في أفغانستان، وأضاف في الوقت نفسه إن الحركة لن تمنع أي شخص لديه وثائق سفر سارية من المغادرة على متن رحلات الإجلاء الأمريكية.

جهود الإجلاء

وقال مسؤول أمني غربي، أمس، إنه تم إجلاء أكثر من 2200 دبلوماسي ومدني من أفغانستان على متن رحلات جوية عسكرية، مع تسارع جهود الإجلاء بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول.

وقالت حركة طالبان إنها تريد السلام، ولن تنتقم من خصومها وسوف تحترم حقوق المرأة التي تكفلها الشريعة الإسلامية، غير أن آلاف الأفغان الذين ساعد الكثيرون منهم القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة على مدى 20 عاما، يسعون جاهدين للمغادرة.

وقال المسؤول الغربي: «نواصل (العمل) بوتيرة سريعة جدا، لا توجد أي مشكلات لوجستية حتى الآن، وتمكنا من إجلاء أكثر بقليل من 2200 من الدبلوماسيين وموظفي الأمن الأجانب والأفغان الذين كانوا يعملون بالسفارات»، وأضاف إنه لم يتضح متى ستستأنف الرحلات المدنية.

ولم يذكر المسؤول تفاصيل بشأن عدد الأفغان بين من تم إجلاؤهم، أو ما إذا كان العدد يشمل أكثر من 600 من الرجال والنساء والأطفال الأفغان الذين تكدسوا في طائرة شحن عسكرية أمريكية من الطراز «سي-17» غادرت يوم الأحد.