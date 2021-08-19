شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إيران القادم يتعهد بمواصلة نهج الإرهابي سليماني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المعارضة الإيرانية إن وزير خارجية النظام الإيراني القادم يستعد لجعل الإرهاب ركيزة أساسية في الدبلوماسية الإيرانية. ونقلت المعارضة عن وكالة أنباء فارس، التابعة لقوات الحرس، أن حسين أمير عبد اللهيان، الذي تم ترشيحه لمنصب كبير دبلوماسيي إبراهيم رئيسي، أبلغ أعضاء المجلس (البرلمان) أنه «سيواصل مسار قاسم سليماني في سياسته الخارجية». وكان قاسم سليماني قائد فيلق القدس، الذراع الخارجية لقوات الحرس، ومسؤولا عن أنشطة النظام الإرهابية في الخارج، ووجه الجماعات الإرهابية بالوكالة عن النظام في دول المنطقة، بما في ذلك العراق وسوريا ولبنان واليمن. وقُتل سليماني في غارة بطائرة مسيرة في يناير 2020 بينما كان في رحلة سرية إلى العراق.

وبحسب رسالة للمعارضة أرسلت لـ«اليوم» أمس فإن عبد اللهيان أدلى بهذه التصريحات في اجتماع بين أعضاء لجنة الثقافة في مجلس الشورى والمرشحين لوزارات الخارجية والداخلية والصحة.

وخلال الاجتماع، قال عبد اللهيان إن الكثير من تجربته كانت خلال الفترة التي «تعاون فيها مع سليماني في مجال السياسة الخارجية» ووعد «بمواصلة مسار سليماني».

وتؤكد المعارضة أن سليماني كان له تأثير كبير على السياسة الخارجية للنظام. وكان العديد من كبار دبلوماسيي النظام وموظفي السفارة أعضاء في فيلق القدس وقدموا تقارير إلى سليماني، بما في ذلك أسد الله أسدي، الدبلوماسي المقيم في فيينا والذي يقضي حاليا 20 عاما في السجن لمحاولة فاشلة لتفجير حشد كبير للمقاومة الإيرانية في فرنسا عام 2018.

وكان محمد جواد ظريف، أقر في مقابلة بأن قوات الحرس تهيمن على سياسات النظام، لا سيما الإستراتيجيات الخارجية التي نتجت عنها جرائم إرهابية في المنطقة والعالم. وقال ظريف إن 98 % من إنجازات النظام الدبلوماسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، تم إنجازها من قبل فيلق القدس وبالتحديد سليماني.

وشغل عبد اللهيان سابقًا منصب نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية في عهد ظريف وكان على علاقة وثيقة جدا بسليماني.