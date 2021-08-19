"الملاك النائم".. طفل أفغاني يحتمي بسترة عسكري أمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بات ألبوم الخروج الكبير للقوات الأمريكية ومئات الأسر من أفغانستان مشبعا بآلاف الصور الإنسانية التي هزت الكرة الأرضية من شرقها لغربها.

لكن واحدة من أكثر الصور التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تلك الخاصة بطفل ينام داخل إحدى الطائرات الأمريكية التي تجلي الرعايا والأسر الأفغانية لمتعاونين معهم.



وبدا الطفل الأفغاني نائما في طائرة النقل العسكري متدثرا بـ"جاكيت" أحد أفراد القوات الجوية الأمريكية.

وتسارع الدول الغربية الوقت لإجلاء رعاياها والمتعاونين الأفغان من أفغانستان بعد أيام من سيطرة طالبان على البلاد بشكل كامل، وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني.

ومنذ سيطرتها على أفغانستان مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة، تقول طالبان إنها تريد السلام ولا تريد الانتقام من أعدائها القدامى، وستحترم حقوق النساء في إطار "الشريعة الإسلامية".

غير أن كثيرين من الأفغان ما زال يتملكهم الارتياب في هذه الوعود، ويرغب الآلاف في الرحيل، ومنهم كثيرون ساعدوا القوات الغربية في أفغانستان على خلال مكوثها هناك لمدة 20 عاما.

والأربعاء كشف مسؤولون عن إجلاء أكثر من 5 آلاف دبلوماسي وعامل إغاثة وأفغاني في الـ24 ساعة الماضية من أفغانستان.