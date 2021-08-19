هل ترسل روسيا قوات إلى أفغانستان؟.. رد حاسم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مجلس الأمن القومي الروسي، الخميس، عن موقف بلاده من إرسال قوات إلى الأراضي الأفغانية خلال الفترة المقبلة.

وقال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، في إحاطة إعلامية: "لا توجد أسباب لإرسال قوات روسية إلى أفغانستان".

وأضاف: "الوضع الحالي في أفغانستان يعود جزئيًا إلى عدم كفاءة استخبارات أمريكا والناتو في التعامل بشكل هادف في جمع المعلومات وتحليلها".

والأربعاء، أشادت الخارجية الروسية، ببيان حركة طالبان خلال مؤتمرها الأول بعد سقوط العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان: "أول بيان لطالبان يعطي أملا لإجراء مفاوضات".

وفي وقت سابق، أعلن السفير الروسي لدى أفغانستان، دميتري جيرنوف، أن لدى موسكو خططا مختلفة في حال حدوث أي تطورات جديدة في أفغانستان.

وكان ذبيح الله مجاهد المتحدث الرسمي باسم طالبان في أفغانستان قال الثلاثاء إن الحركة لا تريد أي حرب في البلاد، ولا تسعى لتصفية الحسابات.

وأضاف، في مؤتمر صحفي هو الأول منذ استيلاء طالبان على العاصمة، أن الحركة ستؤمن السفارات والمنطقة الخضراء في كابول.



وتعهد أن تسمح الحركة لوسائل الإعلام بممارسة دورها، ولكن نطالبها بمراعاة قيمنا الدينية والوطنية.

ووجه مجاهد رسالة إلى العالم قائلا: "نطمئن العالم والولايات المتحدة وجيراننا أن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضدهم".