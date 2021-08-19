وزير الدفاع الإسرائيلي: نشكر مصر على دورها الإيجابي بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس عن الامتنان للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للدور الإيجابي الذي تلعبه بلاده في المنطقة.

وقال في تغريدة على تويتر: "التقيت بوزير المخابرات المصري عباس كامل.. ناقشنا مواضيع مختلفة بما في ذلك الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وجهود مكافحة الإرهاب".

وأضاف: "شكرته على دور مصر الإيجابي في المنطقة وطلبت الإعراب عن امتناني للرئيس السيسي".

وتابع جانتس: "كما شددت على أهمية السلام والهدوء على المدى الطويل على الحدود الجنوبية لإسرائيل وكذلك على ضرورة إعادة الجنود والمدنيين الإسرائيليين المحتجزين كرهائن لدى حماس في غزة".

وكان اللواء كامل التقى في وقت سابق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في القدس الغربية والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

والأربعاء، أعلنت إسرائيل تخفيض مستوى التهديد الإرهابي في شواطئ محافظة شمال سيناء المصرية.

وقالت هيئة الأمن القومي الإسرائيلية في بيان تلقته ”الخليج 365”، إنه تقرر خفض مستوى التهديد الإرهابي في شواطئ محافظة شمال سيناء ومدينة شرم الشيخ من الدرجة رقم 1 إلى الدرجة رقم 3.

وأضاف بيان الهيئة الإسرائيلية، أن خفض مستوى التهديد طرح خلال لقاء رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع وزير المخابرات المصري اللواء عباس كامل حيث أطلع رئيس الوزراء الوزير المصري على هذا القرار".

ووفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فقد تمت مناقشة الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية خلال اللقاء.

كما تم بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية إزاء قطاع غزة.