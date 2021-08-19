اعتقال القيادي الإخواني الجزائري "زيتوت" في بريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت الشرطة البريطانية، الخميس، القيادي الإخواني الجزائري محمد العربي زيتوت بعد مداهمة منزله.

وأكد بث مباشر للإخواني الجزائري "زيتوت" ومصادر أمنية لـ"الخليج 365" في الساعات الأولى من ليل الخميس، صحة المعلومة.

وقالت المصادر إنه تم مداهمة منزل زيتوت في العاصمة البريطانية لندن في حدود الساعة 22.00 بتوقيت بريطانيا (2.00 صباحا بتوقيت أبو ظبي).

وتعرض الإخواني محمد العربي زيتوت لموقف محرج وهو في فيديو مباشر بعد أن داهمت السلطات البريطانية منزله، مؤكدا أن الشرطة دخلت منزله وطلب منها مهلة لإكمال البث المباشر.

لكنه اضطر لقطع بثه وهو في حالة ارتباك بعد أن أصرت امرأة كانت في الغرفة على ضرورة حضوره يعتقد أنها ابنته أو زوجته.

ولم يعرف حتى الآن الدوافع الحقيقية وراء اعتقال شرطة لندن لرأس حركة "رشاد" الإخوانية المصنفة في الجزائر تنظيماً إرهابياً، وإن كان الأمر مقتصرا على سماع أقواله أم لخطوات أخرى قد تمتد إلى التحقيق معه في السجن.



إلا أن المصادر الأمنية رجحت لـ"الخليج 365" أن "يكون وراء ذلك تحرك جزائري ضد رؤوس الحركة الإخوانية الإرهابية في الخارج بعد أن ثبت تورطهم في عدة جرائم وأعمال إرهابية في البلاد" ولعل آخرها حرائق الغابات وجريمة مقتل الشاب جمال بن اسماعيل.







يأتي ذلك، بعد ساعات فقط من تأكيد السلطات الجزائرية وجود أدلة دامغة على تورط حركتي "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية الإرهابييْن في جريمتي حرائق الغابات وقتل وحرق وذبح الشاب جمال بن اسماعيل، الأسبوع الماضي، بمنطقة "الأربعاء ناث إيراثن" التابعة لمحافظة تيزيوزو.

واتهمت الجزائر، رسمياً، الأربعاء، حركتي "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية، بالوقوف وراء جريمة القتل البشعة لشاب متطوع في إخماد الحرائق، الأسبوع الماضي، وكذا في حرائق الغابات التي تسببت في مقتل أزيد من 169 شخصاً، بينهم عسكريون وأطفال رضع ونساء حوامل.