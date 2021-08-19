عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفغانستان محور اتصال هاتفي بين وزيرا خارجية السعودية وأمريكا

الخميس 19 أغسطس 2021

الخليج 365

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن.



واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في كافة المجالات المشتركة.

كما بحث الاتصال أبرز المستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في أفغانستان، والمستجدات في المنطقة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها في الغرب على إجلاء رعاياها والمتعاونين الأفغان من أفغانستان بعد أيام من سيطرة طالبان على البلاد بشكل كامل، وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني.