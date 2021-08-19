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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 4500 جندي داخل مطار كابول.. ولا أحد يتعامل مع الفوضى خارجه

الخميس 19 أغسطس 2021

الخليج 365

قال مسؤول غربي لوكالة "رويترز" الأربعاء، إنه تم إجلاء حوالي 5000 من الدبلوماسيين وموظفي الأمن والإغاثة والمواطنين الأفغان من العاصمة كابول في الساعات الـ24 الماضية.



وأضاف أن عمليات الإجلاء بالطائرات العسكرية ستستمر على مدار الساعة، موضحاً أن إنهاء الفوضى خارج المطار يمثل تحدياً.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول الغربي قوله: "لا أحد مخولا له التعامل مع الفوضى خارج مطار كابول" حيث يتجمع مئات الأشخاص على أمل الهروب من أفغانستان بينما سيطرت حركة طالبان على العاصمة.

يأتي هذا بينما أطلقت طالبان النار على مواطنين محتشدين قرب مطار كابول، وقد قالت الحركة عن هذا الحادث: "نطلق النار في الهواء لتفريق المحتشدين في مطار كابول ولا نريد إصابتهم".

كما نقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي تأكيده أن "4500 جندي يتواجدون الآن في مطار كابول".

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، إن المئات من العسكريين سيصلون اليوم إلى أفغانستان، معتبراً أن الوضع ما زال متحركاً في أفغانستان، ومؤكداً أن عدد الجنود الأمريكيين الآن على الأرض هو 4500.

وأوضح كيربي أن القوات التي ستصل اليوم إلى كابول، كانت متواجدة في منطقة عمليات القيادة المركزية.

وشدد على أن عملية الإجلاء مستمرة والمطار مؤمّن والطائرات العسكرية والمدنية تنطلق من المطار، مضيفاً أنه تم إجلاء 2000 شخص أمس والعمليات مستمرة.

وكشف أن 18 طائرة نقل عسكرية نقلت 2000 شخص من كابول، وخلال الساعات الـ24 المقبلة العمليات تستمر بالوتيرة ذاتها.

وشدد قائلاً: "نعمل على إخراج أكبر عدد بأسرع وقت"، مضيفاً أن 22 ألف أفغاني قد يصلون إلى الولايات المتحدة، وسيتم إيواؤهم في ثكنات عسكرية أمريكية.

وكشف كيربي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يجتمع الآن مع وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة بشأن افغانستان.

وأكد كيربي أن الأمريكيين يتحدثون إلى طالبان لضمان وصول الأشخاص إلى المطار، مضيفاً أن هناك عدة أشخاص قتلوا في حادثة إقلاع الطائرة يوم الاثنين وننتظر نتائج التحقيق في القوات الجوية.

من جهته، قال مسؤول أمني في حلف شمال الأطلسي "الناتو" إن 17 شخصا أصيبوا الأربعاء في تدافع عند إحدى بوابات مطار العاصمة الأفغانية، مع تكثيف الدول الغربية عمليات إجلاء دبلوماسييها وآخرين من هناك.

وقال المسؤول، الذي كان يعمل من المطار، إن المدنيين الأفغان الذين يسعون لمغادرة البلاد بعد أن سيطرت حركة طالبان على العاصمة يوم الأحد طُلب منهم عدم التجمع حول المطار ما لم يكن بحوزتهم جواز سفر وتأشيرة.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه لم يسمع بأي تقارير عن أعمال عنف من قبل مقاتلي طالبان خارج المطار.

من جهته، قال مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي، إن حركة طالبان وافقت على السماح بـ"ممر آمن" من أفغانستان للمدنيين الذين يكافحون للانضمام إلى جسر جوي تديره الولايات المتحدة من العاصمة كابول.

أقر جيك سوليفان الثلاثاء، بالتقارير التي تفيد بأن بعض المدنيين يواجهون مقاومة، ويتم إبعادهم أو دفعهم أو حتى ضربهم، أثناء محاولتهم الوصول إلى مطار كابول الدولي.