شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي صور مأساوية.. طقم حوثي يسير بسرعة يتسبب بـ18 قتيلاً وجريحاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قُتل وأصيب ما لا يقل عن 18 شخصاً، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارة على متنها مواطنون ودورية (طقم) تقل مسلحين حوثيين، في محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية إن الحادث وقع بالقرب من منطقة المنطاشة في الخط الرابط بين جبل راس ومديرية الجراحي بمحافظة الحديدة.

جثث الضحايا

مادة اعلانية

وأفادت أن طقماً عسكرياً "يقوده مسلحون حوثيون بسرعة جنونية" اصطدم بسيارة مدنية كانت تقل ركاباً. وقد توفي المدنيون جميعهم في الحادثة، إضافةً إلى عناصر من ميليشيات الحوثي في الطقم الذي تسبب بالحادث.

وأظهرت صور مأساوية للحادث تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الكارثة وتكدس جثث الضحايا.

وتتكرر حوادث السير جراء تهور سائقي الأطقم الحوثية خاصةً في محافظة الحديدة متسببين بوفاة عشرات المدنيين.