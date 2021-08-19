بايدن عن الفوضى في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي: «كانت حتمية»

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن حدوث فوضى في أفغانستان بعد سحب القوات الأمريكية منها كان "أمراً حتمياً لا مفر منه".

جاء ذلك في مقابلة أجراها الرئيس الأمريكي بايدن مع شبكة تلفزيون "إيه بي سي" اليوم الأربعاء.

ورداً على سؤال عما إذا كان من الممكن أن يتم الانسحاب بشكل أفضل، قال بايدن: "لا. فكرة أنه كانت هناك طرقة للخروج، على نحو ما، من دون أن تترتب على ذلك فوضى، لا أعرف كيف يحدث ذلك".

واعترف بايدن بأن طالبان تسهل إجلاء الأمريكيين والأجانب من العاصمة كابول، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية تواجه "صعوبات" في إخراج المواطنين الأفغان الذين تعاونوا معها ويريدون الفرار من بلدهم بعد سقوطه بأيدي الحركة المتشددة.

وأضاف بايدن، في المقابلة التي بثت مقتطفات منها، أن طالبان "يتعاونون. إنهم يسمحون للمواطنين الأمريكيين بالخروج، وللموظفين الأمريكيين بالخروج، ولموظفي السفارات بالخروج وما إلى ذلك، لكن نحن نواجه صعوبة أكبر في إخراج أولئك الذين ساعدونا عندما كنا هناك" في إشارة إلى المواطنين الأفغان.

والإثنين الماضي، ألقى بايدن خطاباً وجهه إلى الشعب الأمريكي حول التطورات في أفغانستان، ملقياً باللوم على الحكومة والجيش الأفغانيين بسبب الأحداث الأخيرة.

وأكد بايدن في خطابه أن الولايات المتحدة "أعطت حكومة أفغانستان كل ما تحتاجه".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن القادة السياسيون الأفغان استسلموا وهربوا من البلاد، كما أن الجيش الأفغاني رفض القتال، مؤكداً أن الولايات المتحدة "أعطت الجيش الأفغاني كل فرصة للتمكن من محاربة طالبان".

وشدد بايدن على أت القوات الأمريكية لا يجب أن تقاتل وتموت في حرب رفضت القوات الأفغانية خوضها".

ولفت إلى أن الرئيس الأفغاني (أشرف غني) "رفض الانخراط في الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية".

وأكد بايدن على أنه "لن يكرر أخطاء الماضي بالبقاء والقتال في صراع ليس في مصلحة الولايات المتحدة"، مضيفاً أن مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان "لم تكن أبدا بناء الدولة".

كما حذر بايدن من أن "التهديد الإرهابي الآن تخطى أفغانستان ليصل إلى دول أخرى".