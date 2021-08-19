التعليم: خطة بديلة للدراسة تحسبا للموجه الرابعة لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الحديث عن نظام الحضور بالمدارس سابق لأوانه، خاصة أن الوزارة لم تنته بعد من الثانوية العامة، فهناك فتح باب التظلمات وامتحانات الدور الثاني الذي يبدء 4 سبتمبر.

وأكد المصدر لمصراوي، أن هناك خطة بديلة للدراسة فى حالة دخول الموجه الرابعة المتوقعة لفيروس كورونا، تعتمد على التعليم عن بعد، مؤكدا أنه لم يكن هناك أزمة حال عدم الذهاب إلى المدارس في ظل وجود المنصات التعليمية الإلكترونية، والقنوات التعليمية، التي اثبتت كفاءتها العام الماضي.

وشدد المصدر على أنه سيتم إعتماد جدول الحضور إلى المدرسة وفقا لتقييمات الوضع الصحي لوباء كورونا من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتقارير وزارة الصحة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاب هام للمديريات التعليمية بشأن بدء العام الدراسة بجميع المدارس الحكومية و الخاصة و الدولية.

و بحسب الخطاب، قالت الوزارة، إنه يبدأ العام الدراسي القادم بالمدارس الرسمية والخاصة والعربي واللغات اعتبارا من 9 اكتوبر 2021 طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة و يبدأ بكافة المدارس الدولية اعتبارا من 12 سبتمبر 2021 .

وأكدت الوزارة، إنه على جميع المدارس اتباع تعليمات وزارة التربية والتعليم سواء من خلال حضور الطلاب فعليا أو من خلال منصات التعليم الرقمية او نظام التعلم عن بعد "اونلاين"، و ستراعى المواعيد والضوابط سالفة الذكر وعلى كافة جهات الاختصاص والمدارس التي تطبق المناهج الدولية الخاصة والحكومية الالتزام بها.