تحطم مقاتلة "ميج 29" بجنوب روسيا ومصرع الطيار

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو-(أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تحطم مقاتلة من نوع "ميج 29" ومصرع طيارها في مقاطعة أستراخان بجنوب روسيا.

وأوضح المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن الطائرة تحطمت أثناء تنفيذها تحليقا اعتياديا بدون تجهيزات قتالية، فيما توجهت إلى مكان الحادث لجنة تابعة لقيادة القوات الجوية الفضائية الروسية لتحديد أسباب تحطم الطائرة.

وأضاف أن الطائرة تحطمت في منطقة خالية من السكان في ميدان أشولوك العسكري.

وتوجهت إلى مكان الحادث لجنة تابعة لقيادة القوات الجوية الروسية لتحديد أسباب تحطم الطائرة.​