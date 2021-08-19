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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الكندي الأوضاع في أفغانستان

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محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)
بحث أنتوني بلينكن وزيرالخارجية الأمريكي مع نظيره الكندي مارك جارنو الوضع في أفغانستان وجهود نقل المواطنين الأمريكيين والكنديين إضافة إلى المواطنين الأفغان الأكثر ضعفا حفاظا على سلامتهم.
جاء ذلك حسبما أفاد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء، خلال اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين، وأعرب فيه بلينكن عن تقديره العميق لكندا لإعادة توطين 20 ألف مواطن أفغاني معرض للخطر وللتنسيق الكندي المستمر مع الجهود الدولية للتعامل مع الأوضاع بأفغانستان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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