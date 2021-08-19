اليوم.. محاكمة متهم قتل سائق توك توك بعد سرقته بالإكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة متهم لاتهامه بقتل سائق لسرقة "توك توك"، في دار السلام.

تنظر المحاكمة برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال عبدالعال السمري ومحمد سامح عبدالخالق ومصطفي أنور مؤمن.

كانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد.

وكشفت التحقيقات أن المتهم طلب من المجنى عليه سائق "توك توك" توصيله واستدراجه إلى شقة سكنية شاغرة واهما إياه أن يعينه على نقل متاع، وما أن تمكن من إيقاعه انقض عليه، مهدداً إياه بسلاح أبيض "مطواة" وقيده بحبل، وخشيةً من افتضاح أمره قام بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، قاصداً من ذلك إزهاق روحه.

واعترف المتهم أمام النيابة بأنه كان يمر بضائقة مالية واختار المجنى عليه، نظراً لصغر سنه وضآلة جسده، وطلب منه توصيله للعقار محل الجريمة، وطلب منه الصعود لنقل بعض الأجهزة، وفور صعوده انقض عليه وطرحه أرضاً وقيده بحبل أعده مسبقاً، وفور استغاثة المجنى عليه، انقض عليه وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة، واستولى على هاتفه المحمول وأموال كانت بحوزته وفر هاربًا.