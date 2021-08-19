بايدن يدافع عن قراره الانسحاب من أفغانستان ويُقر بحدوث "فوضى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صفوت:

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قراره الانسحاب من أفغانستان، لكنه أقر بحدوث فوضى لم يكن بالإمكان تجنبها. وقال بايدن في دفاعه عن قراره في لقاء مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأربعاء، إن حدوث الفوضى أمرًا حتميًا لا مفر منه.

وأضاف بايدن، أن الفوضى لم تُضع في الاعتبار لكن من المرجح أن طالبان كان لديها الكثير، متابعًا أنه لم يكن يعرف كيف ستتعامل طالبان خلال عمليات الإجلاء، لكن ما حدث أن الحركة تتعاون وتسمح للمواطنين الأمريكيين بالخروج، موضحًا أن هناك صعوبات تواجههم في إجلاء الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة.

‏وأضاف: "عندما رأيت الصور في أفغانستان أدركت ضرورة التصرف بسرعة والسيطرة على الوضع والمطار وهذا ما فعلناه".

وكانت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، أكدت الأربعاء أن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد بأن طالبان تمنع الأفغان من الوصول إلى مطار كابول الدولي، وأن ذلك يتعارض مع الوعود العلنية التي قدمتها المجموعة للسماح بمرور آمن للراغبين في مغادرة البلاد.

وبسؤاله عما حدث خلال الأسبوع الماضي إن كان فشلاً استخباراتيًا، رد بايدن، قائلاً إن مع حدوث الانهيار السريع للقوات الأفغانية، هرب الرئيس الأفغاني أشرف غني، واستقل الطائرة إلى بلد آخر والقوات الأفغانية التي دربناها انهارت وتركت أسلحتها وكان السؤال المطروح لنا هل نلتزم بالإطار الزمني المحدد للانسحاب؟.

وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، قال الأربعاء إن الانهيار السريع للقوات الأفغانية أمام طالبان كان مفاجئا ولم "تتوقعه التقارير الاستخباراتية"، مضيفًا: "لم نتوقع انهيار الجيش الأفغاني في 11 يومًا".

وذكر بايدن، أن الصفقة التي عقدتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي بموجبها يتم الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية، تسببت في توقف الهجمات في الأشهر الأخيرة، مضيفًا أن الخيار كان بسيط، إذا كان "البقاء" فعلينا تحمل ما يحدث للقوات الأمريكية هناك. مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية ستبقى في أفغانستان إلى أن يمكنها إجلاء جميع الأمريكيين.

ويوجد حاليًا 4500 جندي أمريكي في مطار كابول الدولي، وتعتزم الولايات المتحدة زيادة العدد إلى 6 آلاف جندي قريبًا، لتأمين المطار وتنظيم إجلاء المواطنين الأمريكيين والموظفين الأفغان السابقين الذين كانوا يعملون مع القوات الأمريكية في البلاد.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الأربعاء إنه لم تقع أي اشتباكات بين القوات الأمريكية وقوات طالبان في المطار، وأضاف أن قنوات الاتصال مفتوحة مع صناع القرار في حركة طالبان.

وأعلن الجيش الأمريكي الأربعاء، أنه قام بإجلاء نحو ألفي شخص من العاصمة الأفغانية كابول خلال الساعات الـ24 الماضية، ومن بينهم 325 مواطنا أمريكيا.

وهناك ما لا يقل عن 10 آلاف أمريكي وأكثر من 80 ألف أفغاني معرضون لخطر العنف من قبل طالبان، ولا سيما الأفغان الذين عملوا جنبًا إلى جنب مع الجيش والحكومة الأمريكية، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ويواجه بايدن ردود أفعال سياسية عنيفة بسبب الفوضى في كابول التي أعقبت قراره في أبريل بسحب جميع القوات الأمريكية بحلول 11 سبتمبر، وهي الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة وكانت سببًا وراء الغزو الأمريكي. وسيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول الأحد، بعد 20 عامًا من الإطاحة بها من السلطة.