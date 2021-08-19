لقاء لدول حلف شمال الأطلسي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن وزراء خارجية دول الحلف سيعقدون اجتماعا، عبر الفيديو، الجمعة، من أجل مناقشة الوضع في أفغانستان.

وكتب «ستولتنبرغ» على «تويتر» أن هذا الاجتماع الاستثنائي سيهدف إلى «الحفاظ على تنسيق وثيق ومناقشة نهج موحد بشأن أفغانستان»، بعد استيلاء «طالبان» على السلطة.

يأتي ذلك بعد الاجتماع الأول لمفوضي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، الثلاثاء، بينما تسرّع الدول الغربية عمليات إجلاء دبلوماسييها ومواطنيها من «كابول».

قد شرعت الولايات المتحدة والحلف، في مايو الماضي، في سحب 9500 جندي، بينهم 2500 جندي أمريكي، لكن التحالف يتعرض حاليا لضغوط، في ظل الانتصار السريع لـ«طالبان».