طالبان تجتمع بالقوى السياسية

وأظهرت الصور كرزاي، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، عبدالله عبدالله، في لقاء مع أنس حقاني، العضو البارز بحركة طالبان، والزعيم البارز لشبكة حقاني المتشددة، والمسلحة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر، لم تكشف عن هويتها، القول إن الاجتماع تم في منزل عبدالله عبدالله بالعاصمة كابول.
ولا يزال من غير المعروف فحوى ما دار في الاجتماع، كما لم ترد تفاصيل على قنوات طالبان الرسمية بشأن اللقاء، ولم يتسن التواصل مع أي من المتحدثين باسم كرزاي أو عبدالله عبدالله للتعليق على هذا النبأ.
وقال متحدث باسم طالبان في مؤتمر صحفي مؤخرًا إن الحركة تريد أيضًا مشاركة السلطة مع القوى السياسية الأخرى.
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