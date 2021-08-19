ألف مدني قتلوا منذ انقلاب ميانمار

أعلنت منظمة حقوقية غير حكومية أن قوات الأمن البورمية قتلت أكثر من ألف مدني منذ الإطاحة بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي قبل حوالي ستة أشهر.

بلغ عدد القتلى على أيدي قوات الأمن 1001 الأربعاء، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين التي توثق عدد الوفيات والاعتقالات الجماعية التي يرتكبها النظام في بورما.

وحذر المسؤول في المنظمة كو بو جي من أن عدد القتلى ربّما يكون أعلى من ذلك بكثير. وقال «طالما أن الجيش ما زال في السلطة، فسوف يستمر في قتل الشباب وأصحاب المهن، مثل الأطباء والمعلمين، والرجال والنساء والأطفال».

وأشار إلى أنهم لا يدمرون حياتنا فحسب بل مستقبل البلاد وتطلعاتها الديمقراطية أيضاً».