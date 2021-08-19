اليمن: تحرير مواقع استراتيجية في «القعيف» بالجوف

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

حرر الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية أمس، مواقع عسكرية استراتيجية في جبهة «القعيف» التابعة إدارياً لمديرية «برط العنان» شرق شمالي محافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري: أن قوات الجيش تمكنت بعد معارك ضارية وعنيفة من استعادة وتحرير مواقع عسكرية حاكمة في جبهة «القعيف»، أبرزها سلسلة جبال «قبيان الاستراتيجية»، مضيفاً أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد، بنيران قوات الجيش والقبائل، وغارات مقاتلات التحالف.

ولفت المصدر إلى أن طيران التحالف استهدف بعدة غارات جوية مركزة، تجمعات متفرقة وتعزيزات للميليشيا الإرهابية، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

إلى ذلك، قتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيات الحوثي بكمين للجيش اليمني ومقاتلي القبائل في جبهة «المشجح» غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري: إن الكمين أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 15 حوثياً أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية المتقدمة في جبهة «المشجح».

وفي الساحل الغربي، تعرضت الأعيان المدنية في مناطق وبلدات عدة جنوبي الحديدة أمس، لقصف شنته الميليشيات الإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والقناصة.

وذكرت مصادر محلية أن عناصر الميليشيات استهدفت المارّة في الطرقات والمزارعين في مناطق متفرقة من مديرية «حيس» بصورة كثيفة ومتعمدة.

وأضافت المصادر أن بقايا جيوب الميليشيات الحوثية قامت بفتح نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة مختلفة العيارات صوب المنازل في مركز مدينة «التحيتا».

يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاكات مماثلة تقترفها الميليشيات المدعومة من إيران، والتي طالت «الفازة» الساحلية و«الجبلية» التابعتين لذات المديرية، متسببة في حالة من الخوف بين النساء والأطفال.

ودأبت الميليشيات الحوثية على ارتكاب الخروقات والانتهاكات بحق المدنيين والأعيان المدنية في مدينة الحديدة وأريافها، ضاربة باتفاق ستوكهولم عرض الحائط.

وفي سياق آخر، أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، في تقرير حديث، مقتل وإصابة 19 مدنياً بينهم نساء وأطفال في تعز، بنيران الميليشيات الحوثية خلال شهر يوليو الماضي.

وقال المركز في تقريره الشهري المعنون بـ«القتل صمتاً»، إن فريقه الميداني استطاع توثيق مقتل 4 مدنيين بنيران ميليشيات الحوثي، حيث قتل 3 مدنيين منهم بقذائف مختلفة للميليشيات، كما قتل مدني واحد برصاص مباشر.