الحكومة الليبية: لن نسمح بعرقلة تنظيم الانتخابات في موعدها

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل هدف سامٍ لن نسمح للعابثين بعرقلته.

وأضاف الدبيبة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الحكومية المعنية بالانتخابات الليبية، أن الحكومة الليبية عملت على تسوية الإجراءات المعرقلة لتوظيف المبالغ المالية اللازمة لمفوضية الانتخابات، وقامت بتخصيصها وإيداعها في حسابات المفوضية، كما أكد أن الحكومة عملت أكثر مما هو مطلوب منها في ملف الانتخابات.

إلى ذلك، فتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس، منظومة تسجيل الناخبين خارج البلاد، مؤكدة جاهزيتها لمرحلة ما بعد إصدار قوانين الانتخابات، وحدَّدت شروط تسجيل الناخبين في الخارج في أن يكون ليبي الجنسية، ويتمتع بالأهلية القانونية، وأن يكون قد أتم سن الـ 18 سنة من عمره يوم التقدم للتسجيل، وأن يكون حاملًا للرقم الوطني.