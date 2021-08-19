«عمليات بغداد» تحبط هجوماً إرهابياً في «الكرخ»

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق أمس، عن إحباط محاولة إرهابية لاستهداف تجمعات الأهالي في جانب «الكرخ» من العاصمة.

وقالت القيادة، في بيان أمس، إن «عناصر استخبارات الفوج الثالث أحبطت عملاً إرهابياً جباناً يهدف إلى إلحاق الأذى بتجمعات أبناء شعبنا الأبي».

وأضافت أن «عناصر استخبارات الفوج لاحظوا شخصاً ملثماً يستقل دراجة نارية تثير تصرفاته الشكوك والريبة تم ملاحقته مما اضطره لإلقاء ما كان بمعيته من أسلحة ومواد متفجرة (ثلاث رمانات يدوية وسلاح غدارة)».

إلى ذلك، قصفت طائرات «إف -16» العراقية أمس، مواقع لتنظيم «داعش» الإرهابي في سلسلة جبال حمرين في محافظة كركوك.

وفي سياق آخر، أصدرت محكمة عراقية أمس، حكماً بالإعدام شنقاً مرتين على مدان قام بجريمتي قتل لمصلين عند خروجهم من المسجد بدوافع إرهابية في قضاء الزبير بمحافظة البصرة.

وذكر بيان صحفي لمجلس القضاء الأعلى في العراق أن «محكمة جنايات البصرة أصدرت قرارها بالإعدام مرتين بحق مدان الأولى عن قيامه بالاشتراك مع متهمين آخرين بإطلاق النار على شخص عند خروجه من جامع المنتفج في قضاء الزبير».

وأشار إلى أن حكماً ثانياً بالإعدام شنقاً صدر عن جريمة إطلاق نار على شخص آخر لدى خروجه من جامع «البراك» في منطقة الزبير.