15 قتيلاً وجريحاًً باحتجاجات ضد «طالبان»

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

قالت تقارير محلية أمس، إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب أكثر من 12 آخرين بعدما فتح مسلحو «طالبان» النار على احتجاج ضد الحركة في مدينة «جلال أباد» شرقي أفغانستان.

وقالت بوابة «باجهوك» الإخبارية المحلية، إن مسلحي «طالبان» قاموا بإطلاق النار لتفريق الاحتجاج الذي رفع المشاركون فيه العلم الوطني ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 12 آخرين.

وأوضحت التقارير أن مسلحي «طالبان» فتحوا نيران أسلحتهم بعدما تجمع عدد من الأشخاص في «جلال آباد» لرفع العلم الوطني قبل يوم من حلول ذكرى استقلال أفغانستان وأنزلوا علم «طالبان» الذي رفعته الحركة في المناطق التي سيطرت عليها.

ويأتي ذلك في وقت يجري فيه ممثلو حركة «طالبان» والحكومة الأفغانية محادثات بشأن الانتقال السريع للسلطة في كابول.