واشنطن: أي هجوم على القوات الأميركية سيقابل برد فوري في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 01:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي، أن أي هجوم على القوات الأميركية سيقابل برد فوري، ودون تردد.

بدوره، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الأربعاء، إن واشنطن ستبقي على خطوط الاتصال مفتوحة مع طالبان.

وأضاف وزير الدفاع الأميركي خلال مؤتمر صحفي بشأن أفغانستان أن بلاده لديها التزام أخلاقي لمساعدة الأفغان الذين خدموا معها، لافتا إلى أن 4500 جندي أميركي وصلوا كابل للمساعدة في الإجلاء، وأن الإدارة الأميركية تبذل الجهود لإجلاء الأميركيين والأفغان الذين عملوا معها.

وثمن وزير الدفاع الأميركي دور قائد القيادة الوسطى على جهوده في أفغانستان.

من جهته قال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأميركية، إن مهمة هيئته هي الحفاظ على الأمن في مطار كابل، وإن الوضع في أفغانستان ما يزال خطيرا.

وهدد رئيس الأركان الأميركي بأن بلاده ستقوم بعمل عسكري حاسم إذا تدخلت طالبان بعمليات الإجلاء، مشيرا إلى أن الاستخبارات قدمت العديد من السيناريوهات بشأن أفغانستان، وأن هناك قوات برية تتولى تأمين السفارة الأميركية في كابل، وأن القوات الجوية على استعداد للتدخل بأفغانستان، مؤكدا أن قاذفات بي 52 ومقاتلات إف 16 جاهزة للتدخل.