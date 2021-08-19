فنلندا.. دعوة لترخيص لقاح “سبوتنيك V” الروسي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 01:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

دعا مسؤول إقليمي في فنلندا سلطات بلاده لتعجيل ترخيص لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لكورونا، وفتح الأراضي الفنلندية أمام السياح الروس المحصنين ضد الفيروس.

وقال رئيس حكومة إقليم كاريليا الجنوبية المتاخم لروسيا يوكا كوبرا في تصريحات له اليوم الأربعاء: “لقد عرضت على السلطات العليا أن تحاول ترخيص لقاح “سبوتنيك V” إذا أمكن. كما يتعين على الأجهزة الصحية في فنلندا وروسيا وضع إجراءات تضمن المرور الآمن للمحصنين. ولا أعلم إن كان ذلك سيحدث أم لا”.

كما ذكر كوبرا وهو عضو في البرلمان الفنلندي أنه ينوي بحث هذا الموضوع مع وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية كريستا كيورو.

وأشار إلى أن القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا تسببت بتأزم الوضع على حدود فنلندا البرية، وسط غياب التنسيق في ما يتعلق بقواعد تنقل مواطني البلدين عبر الحدود.