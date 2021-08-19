سامسونغ تطلق السماعات اللاسلكية Galaxy Buds2

18 أغسطس , 2021 أعلنت شركة سامسونغ إطلاق سماعات Galaxy Buds2 اللاسلكية الجديدة، التي تتناسب مع الهواتف الذكية Galaxy Z Fold3 5G و Galaxy Z Flip3 5G، التي أطلقتها أخيراً.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السماعات الجديدة تعد الأصغر والأخف وزناً لديها حتى الآن، مشيرة إلى أنها تدعم خاصية حجب الضوضاء النشط ANC، مع فلترة الضوضاء المحيطة لتوفير صوت فائق الوضوح أثناء المكالمات الهاتفية.

ويتيح تطبيق السماعات إجراء "اختبار ملاءمة السماعات" "Earbud Fit Test"، والذي يساعد على اختيار الحجم المناسب، لتستقر السماعات في الأذن بشكل مريح.

وأشارت سامسونغ إلى أن سماعاتها الجديدة تتوفر بأربعة ألوان هي الأسود والأبيض والبنفسجي والزيتوني.

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