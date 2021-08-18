داعش يغتال مسؤولا محليا شمالي الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اغتال تنظيم داعش الإرهابي، الأربعاء، مسؤولا محليا في إقليم بري بولاية بونتلاند شمالي شرق الصومال.

وشنت عناصر التنظيم الإرهابي هجوما على بلدة بليدين في إقليم بري، وبحسب وسائل إعلام صومالية قتل عناصر التنظيم خلال الهجوم مفوض المنطقة محمد أحمد مؤمن، وجرحوا 3 مدنيين على الأقل.



وبحسب المصادر، جاء الهجوم الإرهابي عقب أن أخلت قوات ولاية بونتلاند الخاصة المنطقة حيث تواجدت في الأيام الأخيرة.

ويسيطر تنظيم داعش مناطق من إقليم بري شمال شرقي الصومال، وتنفذ هجمات إرهابية ضد المسؤولين الحكوميين وقوات الأمن في تلك المنطقة.