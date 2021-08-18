إسرائيل تخفض مستوى التهديد الإرهابي شمال سيناء المصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إسرائيل، الأربعاء، تخفيض مستوى التهديد الإرهابي في شواطئ محافظة شمال سيناء المصرية.

وقالت هيئة الأمن القومي الإسرائيلية في بيان تلقته ”الخليج 365”، إنه تقرر خفض مستوى التهديد الإرهابي في شواطئ محافظة شمال سيناء ومدينة شرم الشيخ من الدرجة رقم 1 إلى الدرجة رقم 3.



وأضاف بيان الهيئة الإسرائيلية، أن خفض مستوى التهديد طرح خلال لقاء رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع وزير المخابرات المصري اللواء عباس كامل حيث أطلع رئيس الوزراء الوزير المصري على هذا القرار".

ووفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فقد تمت مناقشة الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية خلال اللقاء.

كما تم بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية إزاء قطاع غزة.