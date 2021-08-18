وزير الدفاع الأمريكي: خطوط اتصالاتنا مع طالبان مفتوحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مساء الأربعاء، إن خط التواصل مع حركة طالبان مفتوح، لافتا إلى التزام بلاده بدعم الشعب الأفغاني.

أوستن أوضح في مؤتمر صحفي بواشنطن أن "خط التواصل مع طالبان مفتوح"، مضيفا "أمريكا لديها التزام معنوي بمساعدة الأفغان الذين ساعدوها".

وتابع: "هناك نحو 4500 جندي أمريكي في كابول حاليا وليس هناك أي اشتباكات مع طالبان".

ومضى قائلا: "هدف الجيش الأمريكي زيادة الطاقة الاستيعابية لعمليات الإجلاء اليومية من أفغانستان".

أما رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، فقال خلال المؤتمر الصحفي إن "الوضع الأمني في مطار كابول مستقر حاليا".

وتابع "طالبان تسهّل وصول حاملي الجوازات الأمريكية إلى مطار كابول"، وتابع "لم يكن ثمة مؤشرات إلى انهيار القوات الأفغانية في 11 يوماً".

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان مارك ميلي قدما إفادة للرئيس جو بايدن حول الوضع في أفغانستان.

وتسارع الدول الغربية الوقت لإجلاء رعاياها والمتعاونين الأفغان من أفغانستان بعد أيام من سيطرة طالبان على البلاد بشكل كامل، وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني.