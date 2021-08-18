ميركل تبحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن التطورات في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، هاتفيا، مساء الأربعاء، التطورات في أفغانستان.



وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت في بيان "تحدثت المستشارة أنجيلا ميركل مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، حول الوضع في أفغانستان".

وتابع: "من وجهة نظر ألمانية، شددت المستشارة ميركل خلال الاتصال على ضرورة السماح لأكبر عدد ممكن من المواطنين الأفغان الذين دعموا ألمانيا بمغادرة البلاد".

واتفقت المستشارة الألمانية والرئيس بايدن على مزيد من التعاون الوثيق بين القوات المسلحة الألمانية وقوات الأمن الأمريكية في مطار كابول، وإجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص المعرضين للخطر.

فيما قال البيت الأبيض في بيان الأربعاء إن بايدن ناقش في مكالمة هاتفية مع ميركل جهود الإجلاء والمساعدات الإنسانية للمحتاجين في أفغانستان والدول المجاورة لها.

وأضاف أن الزعيمين اتفقا على مواصلة التخطيط للمساعدات خلال قمة افتراضية مقبلة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وتعمل الدول الغربية على إجلاء رعاياها والمتعاونين الأفغان من أفغانستان بعد أيام من سيطرة طالبان على البلاد بشكل كامل، وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني.