«أفعال عدائية متكررة».. الجزائر تقرر «إعادة النظر» في علاقاتها مع المغرب بسبب الحرائق الأخيرة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الجزائر أنها قررت ”إعادة النظر“ في علاقاتها مع المملكة المغربية، وذلك على خلفية اتهامها بالتورط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمال البلاد، بحسب بيان صدر عن الرئاسة الجزائرية.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن ”الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر تطلبت إعادة النظر في العلاقات بين البلدين، وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية“.

ووبحسب ما ذكرت وسائل إعلامية، فقد اتخذت الجزائر القرار خلال اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والذي خُصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الحرائق الضخمة التي أودت بحياة 90 شخصًا على الأقل شمال البلاد.

ووفقاً للسطات الجزائرية، فإن معظم الحرائق التي اندلعت في الجزائر مفتعلة رغم عدم تقديم أي دليل على ذلك حتى الآن.

وأضاف بيان الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون "ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماعًا استثنائيًا للمجلس الأعلى للأمن، خُصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة“، مشيرًا إلى أن ”المجلس الأعلى للأمن وبعد النظر في تطورات الوضع، لا سيما الحرائق التي اجتاحت البلاد خلال الأيام الماضية، قرر زيادة على التكفل بالمصابين تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في هذه الجرائم، وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين اللتين تهددان الأمن العام، والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالهما جذريًا لا سيما ”الماك“ التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية، خاصة المغرب وإسرائيل“.

وجاء في البيان أن ”الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب، وحليفه إسرائيل ضد الجزائر“.

وقال إنه ”بعد ”تقديم المصالح الأمنية حصيلة للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق في بعض المحافظات لا سيما تيزي وزو، وبجاية، أسدى الرئيس تعليماته لجميع القطاعات لمتابعة تقييم الأضرار، والتكفل بالمتضررين من الحرائق التي ثبُت ضلوع الحركتين الإرهابيتين ”الماك“ و“رشاد“ في إشعالها، وكذلك تورطهما في اغتيال المرحوم جمال بن إسماعيل“.

وفي وقت سابق، كلّف الرئيس الجزائري الجيش الوطني الشعبي باقتناء 6 طائرات مختلفة الحجم موجهة لإخماد الحرائق، مشددًا على ”قدسية الوحدة الوطنية“، ومجددًا بالمناسبة ”تقديره للهبة التضامنية للشعب الجزائري، وشكره لكل الأسلاك الأمنية، والحماية المدنية، وقطاع الصحة، والمواطنين المتطوعين على الجهود الكبيرة المتواصلة لإخماد الحرائق“، وفق البيان.