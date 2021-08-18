بعد توقف طويل.. الكويت تستأنف رحلات الطيران مع مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأربعاء، استئناف الكويت للرحلات الجوية مع مصر، بالإضافة إلى عدة دول آسيوية.

وقال مجلس الوزراء الكويتي، في بيان له اليوم، إنه تقرر استئناف الكويت للرحلات الجوية مع مصر والهند وبنجلادش وباكستان وسريلانكا ونيبال.

ويأتي قرار الكويت لاستئناف الرحلات مع مصر، بعد فترة توقف طويلة زادت عن 6 أشهر، بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، استمع مجلس الوزراء الكويتي لشرح قدمه وزير الصحة عن آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد، والذي مازال يشهد تراجعاً متواصلاً في أعداد حالات الإصابات والوفيات ونسبة إشغال الأسّرة في المستشفيات وأعداد من يتلقى العلاج في العناية المركزة.