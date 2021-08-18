شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل السجينى يحصل على الدكتوراة فى "العلاقات المدنية العسكرية فى الدول المنقسمة عرقيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة أمس نبيل السجينى نائب رئيس تحرير الأهرام درجة الامتياز عن رسالته التى تقدم بها لنيل درجه الدكتوره في العلوم السياسيه والتي حملت عنوان "العلاقات المدنية العسكرية فى الدول المنقسمة عرقيا فى أفريقيا ". تضمنت لجنة الحكم والمناقشة الدكتور محمود أبو العينين استاذ العلوم السياسيه و العميد الأسبق والدكتور صبحى قنصوة رئيس قسم السياسة الأسبق والدكتور سوزى رشاد وكيل كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة 6 أكتوبر.