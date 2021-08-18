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نقابة المعلمين بالفيوم تُكرم الطالبة "خديجة" ثالث الجمهورية علمي علوم (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

كرّمت نقابة المعلمين بالفيوم، اليوم الأربعاء، الطالبة خديجة حماد شعبان، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، القسم العلمي علوم، وكذلك تكريم خالد عبدالفتاح، مدير مدرسة جردو الثانوية التابعة لمركز إطسا.

شهد التكريم عيسى عثمان، نقيب المعلمين بالفيوم، والدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد عبدالله، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد أبو الحارث، أمين عام النقابة، ومحمد القللي، نقيب معلمي مركز إطسا، وناصر الحادقة، أمين صندوق النقابة العامة.

وقال نقيب المعلمين، إن الطالبة خديجة، رفعت اسم الفيوم عاليًا ضمن المحافظات المتفوقة علميًا، في ظل النظام التعليمي الجديد، وثمّن "عيسى" جهود "خديجة" لكونها حاملة لكتاب الله كاملًا وهى في سن صغيرة لم تتجاوز 8 سنوات.

وأهدى نقيب المعلمين درع النقابة ومبلغ مالي للطالبة، كما جرى تكريم مدير المدرسة والذي ساعدها كثيرًا على التفوق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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