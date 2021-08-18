ذبيح الله مجاهد.. متحدث طالبان "الغامض" الذي ظهر للعلن لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (بي بي سي)

في أول مؤتمر صحفي لها منذ سيطرتها على أفغانستان، الثلاثاء، كان المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، هو من يقوم بمعظم الحديث.

فقد أجاب مجاهد على مجموعة كبيرة من أسئلة المراسلين في المؤتمر الصحفي التاريخي، الذي قال فيه أن حقوق المرأة ستُحترم "في إطار الشريعة الإسلامية".

بالنسبة لمعظم الصحفيين الذين حضروا المؤتمر الصحفي، كان هناك شيء آخر مهم أيضا، فقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يروا فيها وجهه. إذ كان لسنوات، يعمل في الظل، صوت هاتفي فقط.

قالت مراسلة بي بي سي، يلدا حكيم، إنها "صُدمت" لرؤية وجه رجل كانت تتحدث معه منذ أكثر من عقد، وهو حاليا يجيب وجها لوجه على السؤال الأول الذي وجهته صحفية أنثى.

وأضافت "سعى المتحدث خلال كلامه إلى إبداء نبرة مصالحة، قائلاً لمراسل آخر "لا نريد أي أعداء داخليين أو خارجيين".

لكن حكيم قالت إن هذا بعيد كل البعد عن بعض الإجابات والرسائل التي كانت تتلقاها منه في السابق.

وأضافت "بعض هذه الإجابات كانت نصوصا إسلامية متشددة. البعض منها يجعلك تعتقد أن" هذا الرجل متعطش لدماء الأمريكيين، إنه متعطش لدماء أي شخص في الحكومة الأفغانية". وها هو اليوم يجلس هناك ويقول "لن يكون هناك انتقام".

وأردفت "منذ سنوات كان يرسل هذه التصريحات المتعطشة للدماء والآن أصبح فجأة محبا للسلام؟ من الصعب التوافق مع ذلك".

في الواقع، كان مجاهد جالسا في المقعد الذي كان حتى وقت قريب يشغله مدير مركز الإعلام والمعلومات الأفغاني، دعوة خان مينابال،الذي اغتيل على يد مسلحي طالبان في وقت سابق من هذا الشهر.

وأعلن مجاهد مسؤولية الحركة عن قتله في ذلك الوقت وقال إن مينابال "قتل في هجوم خاص. كان العديد من المراسلين الآخرين يغردون حول مشاهدة مجاهد لأول مرة، بما في ذلك الصحفي المخضرم في بي بي سي، جون سيمبسون، الذي وصفه بأنه "رجل لطيف ومعتدل نسبيا".

لكن منذ سنوات كانت هناك تكهنات حول ما إذا كان المتحدث المجهول الهوية قد يكون في الواقع أكثر من شخص واحد.

قالت ليز دوسيت، كبيرة المراسلين الدوليين في بي بي سي، إن هذه المناقشات والتواصل الصحفي مع مجاهد كانت مستمرة منذ وقت طويل قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، عندما كان على المراسلين الاتصال به على الهاتف الأرضي.

ويرجح البعض أن الرجل الذي كان جالسا أمام الكاميرات يوم الثلاثاء بدا أصغر من أن يكون نفس الشخص الذي كانت تُطرح عليه الأسئلة طوال تلك السنوات.

وأضافت دوسيت "كانت هناك تكهنات منذ سنوات بأن اسم المتحدث باسم طالبان هو اسم مستعار، وأن هناك العديد ممن يدعون " ذبيح الله "يتناوبون على الإجابة على أسئلة المراسلين الصحفيين. أما الآن بالطبع فنحن جميعا نقبل أن هذا هو ذبيح الله مجاهد. وربما لا يكون كذلك؟".

وتقول الصحفية حكيم إن هذا اللغز جزء من كتاب دليل طالبان المبهم. وتضيف "هذا ما تمثله طالبان، إنهم منظمون وأيديولوجيون - لم يحدث شيء عن طريق الصدفة. يخلقون لغزا حول شخص واحد، ثم يظهر فجأة على الشاشة - لا يمكنك كتابة سيناريو بشكل أفضل من هذا".

وبغض النظر عما إذا كان مجاهد شخصا واحدا أم لا، تقول حكيم إنها كانت حذرة من كلماته يوم المؤتمر الصحفي على الرغم من جهوده في الظهور بمظهر مدروس. وتضيف "كان القانون الذي تحدث عنه هو قانون الشريعة الإسلامية، الأمر الذي أصابني بقشعريرة. إذ ما زالوا لم يحددوا كيف تبدو هذه القوانين".

وتوضح حكيم أن "هذا هو الأمر مع طالبان - إنهم مخادعون، لطيفون وجذابون، يعرفون كيفية استخدام اللغة الصحيحة، لكنك لست متأكدا تماما ما إذا كان عليك تصديقهم أم لا". وتؤكد أن "هناك الكثير من الغموض ... لكن هل نعرف حقا من هم؟"