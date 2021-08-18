واشنطن : أشرف غني شخصية لم يعد لها دور في أفغانستان

شددت واشنطن قبل قليل في تصريح على أنّ الرئيس الأفغاني أشرف غني "شخصية لم يعد لها دور" في أفغانستان.

في غضون ذلك، قال مسؤول في الخارجية الأميركية إن حركة طالبان انتهكت وعدها بالسماح بوصول الأفغان إلى مطار كابول.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الوزارة على علم بأن هناك مشاكل في العاصمة كابول ومضايقات للأفراد الذين يحاولون الوصول إلى مطار حامد كرزاي الدولي، مشيرا إلى أنها تتواصل مع طالبان لعدم حدوث ذلك.

وشدد "كيربي" فى إحاطة إخبارية اليوم، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية، على أن هذا هو سبب تواصل القادة العسكريين الأمريكيين في كابول مع حركة "طالبان" على الأرض "لمحاولة التأكد من عدم حدوث ذلك".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تعمل بشكل جاد للتأكد من أن المتقدمين بطلبات التأشيرة الخاصة وغيرهم من الأفغان المعرضين للخطر يستطيعون العبور بأمان.

وأفادت "سي إن إن" أن الأفراد كانوا يحاولون الاحتشاد في المطار محاولين الفرار وأن واشنطن ولندن كانتا تحاولان إجلاء مواطنيها وبعض المواطنين الأفغان الباحثين عن الحماية.