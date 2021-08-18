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قائد القوات المشتركة المكلف يستقبل وزير الدفاع اليمني

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استقبل نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، أمس، وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي.

وجرى خلال اللقاء استعراض سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني والاطلاع على الموقف العام ومختلف التفاصيل الميدانية لمسرح العمليات.

ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن والدعم المستمر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بقيادة المملكة العربية لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدعم وإعادة الحكومة اليمنية الشرعية.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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