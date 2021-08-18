قائد القوات المشتركة المكلف يستقبل وزير الدفاع اليمني

وجرى خلال اللقاء استعراض سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني والاطلاع على الموقف العام ومختلف التفاصيل الميدانية لمسرح العمليات.
ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن والدعم المستمر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدعم وإعادة الحكومة اليمنية الشرعية.
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