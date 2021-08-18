الرئيس الأفغاني أشرف غني يتوجه إلى الأفغانيين برسالة مصوّرة

نشر الرئيس الأفغاني أشرف غني رسالة مصوّرة الأربعاء في دولة الإمارات التي أكدت في وقت سابق استقباله "لاعتبارات إنسانية". ونفى غني في أول ظهور له بعد فرار الإمارات المزاعم بأنه أخذ معه أموالا قبل مغادرة البلاد، مؤكدا أن "هذه المزاعم لا أساس لها على الإطلاق وكلها محض أكاذيب".
وكان غني أعلن أنّه سيتطرق إلى "التطورات الأخيرة" في بلاده قبيل بث رسالته المصورة عبر صفحته في موقع فيسبوك. وغادر غني أفغانستان في نهاية الأسبوع.
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