الرئيس التركي يستقبل وفدا إماراتيا برئاسة مستشار الأمن الوطني "طحنون"

المنامة - ياسر ابراهيم - استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.



وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الجانبين بحثا العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية.



وأشار إلى أن أردوغان وآل نهيان، تناولا خلال اللقاء استثمارات الإمارات في تركيا.



من جانبها قالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن الرئيس التركي استقبل وفدا إماراتيا برئاسة مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد.



وأضافت أن الوفد الإماراتي بحث مع الرئيس التركي في أنقرة تعزيز العلاقات الثنائية خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري، وفرص الاستثمار في مجالات النقل والصحة والطاقة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وهذه هي أول زيارة يجريها مسؤول إماراتي رفيع إلى أنقرة منذ 2017، وتتزامن مع التغيرات الجديدة التي طرأت في أفغانستان بعد وصول حركة طالبان للحكم مجدداً.



وتأتي الزيارة في سياق محاولات البلدين لترميم العلاقات التي تضررت بشدة جراء الأزمة الخليجية. وسبق أن أكد الرئيس التركي مراراً ضرورة عودة العلاقات التركية الخليجية التي وصفها بـ"الاستراتيجية".



وارتفعت الصادرات التركية إلى الإمارات لـ 294.78 مليون دولار في يونيو 2021 من 243.44 مليون دولار في مايو 2021.



وحقق التبادل التجاري بشكل عام بينهما أعلى نسبة من بين كل دول الخليج الأخرى مع تركيا، حيث وصل إلى 8 مليارات دولار في 2020 رغم جائحة وباء فيروس كورونا المستجد، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.



وتعد الإمارات في المرتبة الـ 12 كأكبر مستورد للسلع التركية، وفي المرتبة التاسعة كأكبر مصدّر للسوق التركية، في الوقت الذي تأتي تركيا في المرتبة الـ15 عالمياً بالنسبة للشركاء التجاريين لدولة الإمارات.

