الكويت.. استئناف الرحلات الجوية مع مصر والهند ودول أخرى

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

استأنفت الكويت اليوم الأربعاء رحلاتها الجوية مع مصر والهند وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا ونيبال، مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا.

وأعلنت الكويت أنها ستستأنف رحلاتها الجوية مع مصر والهند وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا ونيبال، مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا.

وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان له إن “الكويت ستستأنف الرحلات الجوية مع مصر والهند ودول أخرى مع الالتزام بتطبيق إجراءات مكافحة كورونا التي حددتها اللجنة الوزارية”.

وأضاف أن “القرار يشمل أيضا بنغلاديش وباكستان وسريلانكا ونيبال”.