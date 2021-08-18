اخبار العالم

الكويت.. استئناف الرحلات الجوية مع مصر والهند ودول أخرى

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

مطار الكويت

استأنفت الكويت اليوم الأربعاء رحلاتها الجوية مع مصر والهند وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا ونيبال، مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ .

وأعلنت الكويت أنها ستستأنف رحلاتها الجوية مع مصر والهند وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا ونيبال، مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا.

وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان له إن “الكويت ستستأنف الرحلات الجوية مع مصر والهند ودول أخرى مع الالتزام بتطبيق إجراءات مكافحة كورونا التي حددتها اللجنة الوزارية”.

وأضاف أن “القرار يشمل أيضا بنغلاديش وباكستان وسريلانكا ونيبال”.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا