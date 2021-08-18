لو دريان: قضية الاعتراف بطالبان ليست قضية الساعة بالنسبة لفرنسا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن قضية الاعتراف بطالبان ليست قضية الساعة بالنسبة لفرنسا اليوم.

واعتبر لودريان، أن تصريحات طالبان الأخيرة ليست كافية من أجل الحصول على اعتراف دولي، موضحا أنه حينما تأخذ السلطة بالقوة، فليس لديك الشرعية.

وبين لودريان، في حوار مع قناة تلفزيونية الفرنسية: “أعلم أنهم يبذلون جهدا من أجل الحصول على اعتراف دولي، ولكن ليس كافيا القيام بتصريحات، ينبغي أن يكون هناك أفعال”.

وتابع الوزير الفرنسي: “حينما تأخذ السلطة بالقوة، فليس لديك شرعية، نحن نعلم طالبان، ونعلم ماذا فعلت في الماضي، وأعمال العنف التي ارتكبها بعضهم مؤخرا”.

ولفت الوزير إلى أن اهتمام الحكومة يرتكز على إعادة المواطنين الفرنسيين. وأوضح لودريان أن الوضع يبدو مشوشا في أفغانستان في الوقت الحالي، مؤكدا على ضرورة اليقظة لمنع هذه الدولة من أن تصبح ملاذا للإرهابيين مرة أخرى.

واستطاعت حركة طالبان، الاثنين الماضي، السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني، على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين.