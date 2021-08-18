شركة الطيران الأسترالية "كانتاس" تعلن أن التطعيم ضد كورونا سيصبح إلزاميًا لجميع موظفيها

محمد الفلاح - الأربعاء 18 أغسطس 2021

أعلنت شركة الطيران الأسترالية "كانتاس"، الأربعاء، أن التطعيم ضد كوفيد-19 سيصبح إلزاميًا لجميع موظفيها.



وقالت "كانتاس"، التي أصبحت بذلك واحدة من أولى الشركات الأسترالية الكبيرة التي تجعل التطعيم إلزاميا لموظفيها، إن الإجراء سينطبق أيضا في شركة "جيت ستار"، التابعة لها للرحلات المنخفضة التكلفة.

ويفترض أن يكون العاملون على الرحلات الجوية بما في ذلك الطيارون وعلى الأرض قد حصلوا على تطعيم الكامل بحلول 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أما الموظفون الآخرون فقد أمهلوا حتى 31 مارس/آذار المقبل للقيام بذلك.

وقال آلان جويس، الرئيس التنفيذي لـ "كانتاس"، في بيان، إن "تلقيح الموظفين بالكامل سيحمي العاملين في الشركة من الفيروس، وسيحمي عملاءنا والمناطق التي نخدمها"، وذلك حسب وكالة فرانس برس.

ويأتي هذا الإجراء بينما أشارت حكومة المحافظين الأسترالية إلى أنها لا تريد جعل التطعيم إلزاميا، وتفضل أن تترك للشركات خيارا اتخاذ قرار بشأن السياسة التي تنوي تطبيقها.

وقالت شركة الطيران، إن استطلاعا لآراء العاملين كشف أن 89% من الموظفين يريدون تلقي لقاح، أو تلقوه بينما لا يريد 4 % فقط اللقاح.

ويري جويس:" من الواضح أن التطعيم هو الطريقة الوحيدة لإنهاء إجراءات الإغلاق وإغلاق الحدود ما يعني العودة إلى العمل للكثير من موظفي كوانتاس وجيت ستار".

ووضعت "كانتاس"، و"جيت ستار"، الآلاف من مضيفات الطيران في إجازة غير مدفوعة الأجر منذ أوائل 2020، مع بقاء حدود أستراليا مغلقة أمام معظم المسافرين الأجانب.

وأشارت شركة الطيران الأسترالية، إلى أن تطعيم المسافرين على الرحلات الدولية سيصبح إلزاميا، وأنها تعتزم تنظيم يانصيب لتشجيع الأستراليين على التطعيم.