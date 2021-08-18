شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة في برلين من أجل حماية المناخ : «تخلوا عن الفحم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم نشطاء في مجال البيئة احتجاجا في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء وطالبوا بمزيد من العمل من أجل حماية المناخ.

واقتحم العديد من الناشطين المكتب الاتحادي للمجلس الاقتصادي التابع لحزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، وقيدوا أنفسهم في النوافذ، بحسب ما ذكرته متحدثة باسم الشرطة.

وألقى النشطاء ببعض الفحم أمام مكتب تمثيل ولاية شمال الراين ويستفاليا في برلين، وحملوا لافتات مكتوب عليها "أخرجوا جماعات الضغط وأدخلوا المواطنين" و"تخلوا عن الفحم وادخلوا المستقبل".

ووفقا لبيانات الشرطة، كان الاحتجاج سلميا في معظمه.