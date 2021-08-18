الأمم المتحدة تعلن نقل 100 من موظفيها الدوليين إلى خارج أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، نقل 100 من موظفيها الدوليين إلى خارج أفغانستان، مؤكدة التزامها بدعم الشعب الأفغاني.



وقالت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إنها بدأت في نقل ما يصل إلى 100 من موظفيها الدوليين إلى خارج أفغانستان للعمل من كازاخستان.

لكن الأمم المتحدة شددت على أنها "ملتزمة بالبقاء وتقديم الدعم للشعب الأفغاني عند الحاجة".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم المنظمة الدولية "هذا إجراء مؤقت يستهدف تمكين الأمم المتحدة من استمرارها في تقديم المساعدة للشعب الأفغاني مع الحد الأدني من التعطيل، بينما تحاول في الوقت نفسه خفض احتمالات تعرض موظفي المنظمة الدولية للخطر".

وللأمم المتحدة نحو 300 موظف دولي وثلاثة آلاف من الموظفين المحليين في أفغانستان، وفق رويترز.

وتسارع الدول الغربية الوقت لإجلاء رعاياها والمتعاونين الأفغان من أفغانستان بعد أيام من سيطرة طالبان على البلاد بشكل كامل، وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني.