ترامب يتحدث عن «رشوة» قدمتها واشنطن للمقاتلين الأفغان لمحاربة طالبان

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن "رشوة" كانت تقدمها بلاده للمقاتلين في أفغانستان "لمواجهة حركة طالبان".

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن بلاده كانت تقدم رشوة للمقاتلين في أفغانستان لمواجهة حركة "طالبان"، مضيفاً أنهم "توقفوا عن القتال بعد أن لم يعودوا يتلقوا هذه الأموال".

وأضاف زعيم البيت الأبيض السابق: "أفغانستان لم تعد تقاتل طالبان لأنهم لم يعودوا يتقاضون رواتب للقيام بذلك"، زاعماً أن "المقاتلين الأفغان كانوا يقومون بالأعمال الأساسية منذ سنوات فقط لأن الولايات المتحدة دفعت لهم المال وزودتهم بالأسلحة المطلوبة".

وتابع: "سعت الولايات المتحدة لتعليمهم محاربة طالبان بعد مغادرتها، لكنهم لم يهتموا بعد أن لم يتلقوا أي مدفوعات.. لذلك كنا نوعاً ما نقدم لهم رشوة مقابل القتال".

وأمس الثلاثاء، أعرب ترامب عن غضبه لمقدار الأموال التي أهدرت في أفغانستان، وقال: "لقد أنفقنا 42 مليار دولار سنويا. تأملوا هي 42 مليارا. كما أفهم، روسيا تنفق 50 مليار دولار سنويا على جيشها بأكمله".