شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تنسيقية شباب الأحزاب يدعم مبادرة "مصر بكم أجمل" لذوى الهمم ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مديرية القوى العاملة ببورسعيد والتى أطلقت مبادرة "مصر بكم أجمل" لذوى الهمم بمحافظ بورسعيد، وذلك رفقة المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وعضو مجلس أمناء التنسيقية، والسيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وتجول وفد التنسيقية، بمديرية القوى العاملة ببورسعيد، وتعرف على مراكز التدريب والخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة أعمال التطوير داخل المبنى.

وتندرج مبادرة "مصر أجمل بكم" ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتهدف لتوفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم، وتنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نادر مصطفي، مرثا محروس، هدى عمار، أعضاء مجلس النواب، ومحمود تركي عضو مجلس الشيوخ، ومصطفي جبر وإسلام زيدان من أعضاء التنسيقية.