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النائب محمد تيسير مطر يزور مركز شباب دار السلام لبحث تطويره

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القاهرة - سامية سيد - زار النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مركز شباب دار السلام، عقب حصوله على الإشهار الدائم من وزارة الشباب و ، برفقة الدكتور سيد حزين، وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

والتقى "مطر" خلال الزيارة، أعضاء مجلس إدارة المركز، وتباحث معهم حول سبل التطوير المطلوبة، والأعمال والإصلاحات المراد استكمالها، حتى يتمكن المركز من استئناف أنشطته والاجتماعية، وتوجيه الدعوة لأهالي دار السلام للانخراط في النشاط.

واستمع "مطر" إلى مقترحات وطلبات أعضاء مجلس الإدارة فيما يخص المركز، ووعدهم بمتابعة ملف تطوير المركز بشكل دائم .

وشدد "مطر" على ضرورة تسخير كافة الموارد والإمكانيات حتى يتمكن المركز من القيام بمهامه في تقديم الأنشطة وتقديم أبطال رياضيين مصريين في مختلف الألعاب، بالإضافة إلى الدور الاجتماعي والثقافي، كالمساعدة في تقويم الشباب وإبعادهم عن الأفكار والأفعال المتطرفة والخارجة عن القانون، كالعنف والإدمان.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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