فلسطين.. حالتي وفاة و753 إصابة جديدة بـ"كورونا"

محمد الفلاح - الأربعاء 18 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل وفاتين، و753 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و118 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأكدت الوزارة -في التقرير اليومي للحالة الوبائية - أن الوفاتين سُجلتا في قطاع غزة، فيما لم تسجل وفيات في محافظات الضفة..موضحة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.