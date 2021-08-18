شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلغاء القيود.. ارتفاع قياسي لمصابي كورونا بمستشفيات بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الأشخاص الذين نقلوا للمستشفيات بسبب كورونا في بريطانيا لأعلى مستوى منذ مارس حيث تزايدت حالات الإصابة بالفيروس في أعقاب إلغاء القيود العديدة التي كانت مفروضة على التجمعات الاجتماعية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة الصحة العامة في إنجلترا قولها اليوم الأربعاء، إن هناك أكثر من 6300 شخص يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب الفيروس. وقد سمح نجاح برنامج التطعيم في البلاد للحكومة بإلغاء القيود بشأن التباعد الاجتماعي مع تحول التركيز على إنعاش الاقتصاد.

واستمر معدل الإصابات في سبعة أيام في التزايد، كما تم تسجيل 33904 إصابات جديدة.