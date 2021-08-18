العمل تعلن إطلاق 'الملحق' من راتب المعين المتفرغ

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة العمل، الاربعاء، عن إطلاق الملحق من راتب المعين المتفرغ في بغداد والمحافظات.



وقال رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل احمد هادي بنية في بيان، إنه "تم اطلاق الملحق لراتب المعين المتفرغ مساء هذا اليوم الاربعاء"، مبيناً أن "الفئة المشمولة بهذا الملحق هم من استلم سابقا مبالغ غير مستحقة وتوقف راتبه خلال الفترة الماضية وتمت ارجاع المبالغ المستلمة من قبلهم للهيئة فضلا عن من قام بتغيير المعين خلال هذا العام ٢٠٢١ ولجميع حاملي بطاقة الماستر كارد للمصارف الرافدين والرشيد واشور ضمن المذكورين انفا في هذا الملحق".

ودعا بنية اياهم الى "مراجعة منافذ الدفع الالكتروني لاستلام مستحقاتهم"، مؤكداً أن "الهيئة ملتزمة بتوزيع راتب المعين المتفرغ وفق المدة المقررة من ٢٠ الى ٢٥ من كل شهر لضمان حصول المستفيدين لمستحقاتهم في الوقت المناسب وقبل توزيع رواتب موظفي الهيئة ان تطلب الأمر ذلك".