أخطاء تجميلية عليك تجنبها لاطلالة ملفتة

يمكن لعدم اعتماد الخطوات اللازمة، والمستحضرات المناسبة، والألوان الصحيحة في مجال الماكياج أن تتسبب بظهور علامات التعب على البشرة.

إليكم المشاكل والحلول الأكثر شيوعاً في هذا المجال.





يُشكّل ترطيب البشرة القاعدة الأساسيّة لنجاح الماكياج، ولذلك يُنصح بالاستعانة بكريم مرطب يطبّق على الوجه قبل توزيع كريم الأساس عليه. تعتبر هذه الخطوة ضروريّة لكافة أنواع البشرات وتحديداً في حالة البشرة الجافة التي يتسبب كريم الأساس بزيادة جفافها.

يُشكّل اختيار كريم النهار أو المصل المناسب لنوع البشرة خطوة تُحضّرها للماكياج وتحافظ على ثباته. يمكن أيضاً اختيار كريم أساس مزوّد بعناصر مرطبة في حالة البشرة الجافة لمدّها بمزيد من الحيوية والانتعاش.



يُشكّل كريم الأساس نقطة الانطلاق لكل إطلالة تجميليّة، فهو يخفي عيوب البشرة كما يعمل على توحيدها وتصحيح الشوائب التي تظهر عليها. كل ذلك شرط اختيار اللون المناسب منه. ويتسبب أي خطأ في هذا المجال بمفعول عكسيّ، إذ يجعل السحنة تميل إلى اللون البرتقالي أو الزهري كما يُظهر تجاعيدها ويساهم في إبراز علامات التعب عليها.

يُنصح باستشارة خبيرة التجميل لدى اختيار اللون المناسب من كريم الأساس، على أن تتم تجربته على عظمة الفك واختياره بلون يكون الأقرب إلى اللون الأساسي للبشرة.